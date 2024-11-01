La fragata española 'Victoria' libera a un mercante maltés secuestrado por piratas cerca de Somalia  

La fragata española 'Victoria', embarcación insignia de la 'Operación Atalanta', ha liberado este viernes a un buque mercante maltés que había sido secuestrado por piratas cerca de las costas de Somalia. En un comunicado, 'Atalanta' ha precisado que los 24 tripulantes de la embarcación, llamada 'Hellas Aphrodite', está a salvo y ninguno ha resultado herido.