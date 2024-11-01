edición general
12 meneos
61 clics
La fragata española 'Victoria' libera a un mercante maltés secuestrado por piratas cerca de Somalia

La fragata española 'Victoria' libera a un mercante maltés secuestrado por piratas cerca de Somalia  

La fragata española 'Victoria', embarcación insignia de la 'Operación Atalanta', ha liberado este viernes a un buque mercante maltés que había sido secuestrado por piratas cerca de las costas de Somalia. En un comunicado, 'Atalanta' ha precisado que los 24 tripulantes de la embarcación, llamada 'Hellas Aphrodite', está a salvo y ninguno ha resultado herido.

| etiquetas: fragata , victoria , libera , mercante , piratas , cerca , somalia
10 2 0 K 129 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 129 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La misión europea indica que el ataque tuvo lugar el jueves por la mañana, cuando piratas que permanecen activos en esa área abordaron el buque mercante.
1 K 38
woody_alien #2 woody_alien
Los piratas están en búsqueda y captura para ser puestos a disposición de la Justicia somalí.

Vamos, que los piratas tomaron las de Villadiego al ver acercarse la fragata y abandonaron la presa.
0 K 12
#3 Forestalx
Muy bien hecho. :-)
0 K 11

menéame