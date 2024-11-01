La fragata Almirante Juan de Borbón zarpa rumbo al mar del Norte: «La presencia, vigilancia y disuasión es fundamental»

La SNMG-1 operará principalmente en aguas del norte de Europa —el mar del Norte, el mar de Noruega y el Báltico— un escenario marcado por la elevada inestabilidad geopolítica y con Rusia como telón de fondo. Entre sus cometidos se encuentran la disuasión, la defensa colectiva, la vigilancia marítima y el refuerzo de la interoperabilidad entre marinas aliadas. Durante los próximos meses, el EM de la agrupación ejercerá sus funciones a bordo de la fragata española, reforzando así el papel de España en la estructura de mando naval de la OTAN.