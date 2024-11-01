edición general
5 meneos
15 clics
La fragata Almirante Juan de Borbón zarpa rumbo al mar del Norte: «La presencia, vigilancia y disuasión es fundamental»

La fragata Almirante Juan de Borbón zarpa rumbo al mar del Norte: «La presencia, vigilancia y disuasión es fundamental»

La SNMG-1 operará principalmente en aguas del norte de Europa —el mar del Norte, el mar de Noruega y el Báltico— un escenario marcado por la elevada inestabilidad geopolítica y con Rusia como telón de fondo. Entre sus cometidos se encuentran la disuasión, la defensa colectiva, la vigilancia marítima y el refuerzo de la interoperabilidad entre marinas aliadas. Durante los próximos meses, el EM de la agrupación ejercerá sus funciones a bordo de la fragata española, reforzando así el papel de España en la estructura de mando naval de la OTAN.

| etiquetas: fragata , mar del norte , otan
5 0 0 K 60 BARCOS
4 comentarios
5 0 0 K 60 BARCOS
Spirito #1 Spirito
Pues ahora, el único país que está amenazando aquella zona es EEUU.
5 K 52
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Si hubiese estado bien vigilado por la OTAN en su momento, no hubieran reventado el NS2. :troll:
2 K 33
Spirito #3 Spirito
#2 Es verdad, ni hubieran podido secuestrar petroleros rusos. :troll:
0 K 9
#4 Xoche *
Lo más normal es que zarpara rumbo al Mar de Groenlandia, pero bueno. Zarpar rumbo al Mar del Norte, mar que baña la costa este de Gran Bretaña y la oeste de Dinamarca no sé. Imagino que será para simular que se hace algo igual que se hizo con el Furor en el Mediterráneo. Que USA quiere invadir Groenlandia, no Dinamarca,,,
0 K 7

menéame