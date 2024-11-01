edición general
2 meneos
47 clics

Fractales: qué son estos patrones infinitos y por qué se les llama "la huella digital de Dios"  

El matemático Benoit Mandelbrot descubrió cómo representar esa complejidad natural con una fórmula simple, creando el famoso “Conjunto de Mandelbrot”.

| etiquetas: fractales , mandelbrot
1 1 1 K 11 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 11 actualidad
#1 Tecar
Conozco los fractales desde hace muchos años y la verdad, nunca había oído la idiotez de "la huella digital de Dios".
Está claro que el que no es imbécil es porque no quiere.
0 K 7
herlocksholmes #2 herlocksholmes
#1 No te metas con Feijóo, ya estamos con los calzadores :troll:
0 K 9

menéame