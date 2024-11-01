Fraccionamiento y desviaciones en los precios: el demoledor informe de la Sindicatura sobre los contratos a dedo de Mazón por la DANA

Fraccionamiento de contratos e incorrecta estimación de precios. Son solo algunos de los “incumplimientos muy significativos” que ha detectado la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (informe completo al final de la información) en relación con la adjudicación de trabajos por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) derivados de las obras de emergencia para paliar los daños de la dana del 29 de octubre de 2024.