Fraccionamiento y desviaciones en los precios: el demoledor informe de la Sindicatura sobre los contratos a dedo de Mazón por la DANA

Fraccionamiento de contratos e incorrecta estimación de precios. Son solo algunos de los “incumplimientos muy significativos” que ha detectado la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (informe completo al final de la información) en relación con la adjudicación de trabajos por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) derivados de las obras de emergencia para paliar los daños de la dana del 29 de octubre de 2024.

| etiquetas: dana , valencia , cambio climatico , corrupcion , pp , mazon
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Parece que aguantó el tiempo necesario para repartir el botín.
sotillo #5 sotillo
#2 Por esto se ha jugado su implicación en el saqueo el tal Feijoo
Skiner #6 Skiner *
#2 Parece que Aguantó el tiempo necesario para repartir el botín.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
matar a la gente y robarle en Valencia, luego sin casa, sin reconstruccion, muerte, destruccion

un genocidio
#3 pirat
La pobredumbre moral y putrefacción pepera no conoce límites.
2 K 30
sotillo #4 sotillo
Asesinatos y saquear es la tónica del pp, paso en el metro de Valencia y en el yack 42, lo de la Dana no va a ser diferente como en la guerra de Irak, el atentado de Madrid o los asesinatos de ancianos en la pandemia
