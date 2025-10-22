edición general
2 meneos
17 clics

El "fracaso mayúsculo" del partido de Miami también trastoca las cuentas de Laporta: "El Barça tiene un problema..."

Jordi Martí rescata en 'El Bar' el revés económico que supone para los culés no jugar en Miami y Eloy Lecina apunta que el fracaso "a nivel comunicativo también lo es del Barça". El 'plan Miami' de LaLiga saltó por los aires cuando la tan peleada victoria de Javier Tebas parecía ya zanjada y la onda expansiva continúa teniendo su eco en la jornada posterior. De un "fracaso mayúsculo" se ha hablado en un programa 171 de El Bar de Sique Rodríguez que también rescata las consecuencias para Villarreal y Barça, los elegidos para haber hecho historia

| etiquetas: barca , laporta , partido miami , cuentas , trastocadas
1 1 4 K -2 actualidad
5 comentarios
1 1 4 K -2 actualidad
FueraSionistasdeMeneame #5 FueraSionistasdeMeneame
El partido de Miami no entra en el presupuesto, ya está más que confirmado desde el otro día con la asamblea, enésimo bulo metemierda de Sique
5 K 52
alfre2 #2 alfre2
Qué ganas tiene el Grupo Prisa de tomarse la venganza :-D
3 K 35
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Cuanto pensaban llevarse y repartir entre los dos presidentes y Tebas por ese partido.
0 K 20
fareway #1 fareway
Compra con lo que tengas y no compres con lo que tiene que llegar.
0 K 16
antesdarle #4 antesdarle
President, posi les urnes!
0 K 10

menéame