El "fracaso mayúsculo" del partido de Miami también trastoca las cuentas de Laporta: "El Barça tiene un problema..."

Jordi Martí rescata en 'El Bar' el revés económico que supone para los culés no jugar en Miami y Eloy Lecina apunta que el fracaso "a nivel comunicativo también lo es del Barça". El 'plan Miami' de LaLiga saltó por los aires cuando la tan peleada victoria de Javier Tebas parecía ya zanjada y la onda expansiva continúa teniendo su eco en la jornada posterior. De un "fracaso mayúsculo" se ha hablado en un programa 171 de El Bar de Sique Rodríguez que también rescata las consecuencias para Villarreal y Barça, los elegidos para haber hecho historia