FPLP advierte que el reconocimiento occidental de Palestina es simbólico y exige acción real contra la ocupación

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) emitió un comunicado el 22 de septiembre en el que reconoce que el creciente reconocimiento del Estado de Palestina por varios países occidentales es "fruto de la resistencia y sacrificios del pueblo palestino", así como del desenmascaramiento de los crímenes de guerra genocidas del régimen de ocupación. Sin embargo, califican este avance como “un paso simbólico” que únicamente tendría significado real si se acompañara de acciones concretas para detener la expansión colonial.