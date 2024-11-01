Fotografías de un trabajo de campo en Asturias (Fritz Krüger, 1927) [PDF]  

Estudio sobre la obra de este etnógrafo y lingüista alemán perteneciente a la escuela "Palabras y Cosas", que a comienzos del siglo XX se desarrolló en la Universidad de Hamburgo. En 1927, Krüger viajó por el suroeste asturiano recogiendo en su cuaderno de campo anotaciones filológicas y dibujos de utensilios, y fijando con su cámara de fotos los muchos y diversos temas que le interesaban: casas, construcciones auxiliares, aperos, medios de transporte, etc.