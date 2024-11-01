Fotografías de Robert Redford durante los rodajes de sus películas más conocidas  

Actor, director, productor y gran impulsor del cine independiente, hablar de Robert Redford es hablar de uno de los nombres más influyentes y carismáticos de la historia del cine. Su trayectoria abarca más de seis décadas y combina el magnetismo de una estrella clásica que llegó a ser uno de los grandes sex symbol de Hollywood, con la visión de un creador que ha sabido reinventarse constantemente.