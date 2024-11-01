edición general
50 meneos
482 clics
Fotografías de Robert Redford durante los rodajes de sus películas más conocidas

Fotografías de Robert Redford durante los rodajes de sus películas más conocidas  

Actor, director, productor y gran impulsor del cine independiente, hablar de Robert Redford es hablar de uno de los nombres más influyentes y carismáticos de la historia del cine. Su trayectoria abarca más de seis décadas y combina el magnetismo de una estrella clásica que llegó a ser uno de los grandes sex symbol de Hollywood, con la visión de un creador que ha sabido reinventarse constantemente.

| etiquetas: cine , robert redford , hollywood , actor
40 10 0 K 548 cultura
5 comentarios
40 10 0 K 548 cultura
D303 #2 D303
Iba a decir que se ha muerto el hombre mas atractivo del mundo, pero sigo vivo. :-D :-D :-D
Realmente era tan atractivo que con 89 años seguía siendo espectacular, envejecer con dignidad ta da mucho cache.
1 K 24
Priorat #1 Priorat
Robert Redford es un grande.
1 K 22
autonomator #3 autonomator
Robert Redford fue productor ejecutivo de "Diarios de motocicleta" (sobre el Che Guevara).

www.youtube.com/watch?v=6ssfN354A_M
0 K 15
alpoza #4 alpoza
Me falta Spy game, una de mis preferidas.
0 K 11
SirMcLouis #5 SirMcLouis
#4 remira de nuevo que está…
0 K 9

menéame