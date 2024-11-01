Fotografías de Robert Redford durante los rodajes de sus películas más conocidas  

Actor, director, productor y gran impulsor del cine independiente, hablar de Robert Redford es hablar de uno de los nombres más influyentes y carismáticos de la historia del cine. Su trayectoria abarca más de seis décadas y combina el magnetismo de una estrella clásica que llegó a ser uno de los grandes sex symbol de Hollywood, con la visión de un creador que ha sabido reinventarse constantemente.
Realmente era tan atractivo que con 89 años seguía siendo espectacular, envejecer con dignidad ta da mucho cache.
