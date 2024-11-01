edición general
Fotografías de Neil, el león mascota de Tippi Hedren y Melanie Griffith, 1971

La extraña situación fue documentada en la revista Life en 1971. Las fotografías, tomadas por Michael Rougier, revelan cómo Neil disfrutaba conviviendo con la familia de Hedren, a veces compartiendo cama o pasando el rato junto a la piscina. Hedren escribió posteriormente sus memorias en 1988 y admitió que permitir que los grandes felinos anduvieran sueltos por la casa era una "increible estupidez".Estas imágenes no están preparadas y muestran a Tippi Hedren, estrella de Los pájaros de Alfred Hitchcock, con su marido, hija y el león.

Doisneau #1 Doisneau
Segun he visto, hay un envio descartado de hace 11 años del tema. Dejo en manos de cada uno considerarlo duplicada en esas circunstancias porque me ha parecido interesante y que da algo mas de contexto.
DarthMatter #2 DarthMatter *
De milagro vivieron para contarlo:

"Tippi Hedren ... fue mordida en el cuello por un león y requirió 38 puntos" :palm:

"Melanie Griffith también fue atacada, recibiendo 50 puntos de sutura en la cara; se temía que perdiera un ojo, pero se recuperó y no quedó desfigurada" :palm:

"Noel Marshall fue atacado tantas veces que finalmente fue diagnosticado con gangrena" :palm:
