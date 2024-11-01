Fotografías de Neil, el león mascota de Tippi Hedren y Melanie Griffith, 1971  

La extraña situación fue documentada en la revista Life en 1971. Las fotografías, tomadas por Michael Rougier, revelan cómo Neil disfrutaba conviviendo con la familia de Hedren, a veces compartiendo cama o pasando el rato junto a la piscina. Hedren escribió posteriormente sus memorias en 1988 y admitió que permitir que los grandes felinos anduvieran sueltos por la casa era una "increible estupidez".Estas imágenes no están preparadas y muestran a Tippi Hedren, estrella de Los pájaros de Alfred Hitchcock, con su marido, hija y el león.
"Tippi Hedren ... fue mordida en el cuello por un león y requirió 38 puntos"
"Melanie Griffith también fue atacada, recibiendo 50 puntos de sutura en la cara; se temía que perdiera un ojo, pero se recuperó y no quedó desfigurada"
"Noel Marshall fue atacado tantas veces que finalmente fue diagnosticado con gangrena"