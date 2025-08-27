edición general
4 meneos
36 clics
Fotografiado un planeta recién nacido [ITA]

Fotografiado un planeta recién nacido [ITA]  

El planeta, de sólo 5 millones de añitos de edad, ha recibido el nombre de Wispit2b y tiene un tamaño similar al de Jupiter. Es la segunda vez que se obtiene la imagen de un planeta recién formado.

| etiquetas: planeta , nacimiento , bebés
3 1 0 K 55 cultura
4 comentarios
3 1 0 K 55 cultura
HeilHynkel #1 HeilHynkel
tiene un tamaño similar al de Jupiter.

Pues anda que no está gordito el jodío pa cinco milloncitos de años ... xD
2 K 42
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Oyoyoyoyoy

¿No dan ganas de adoptarlo?
0 K 11
victorjba #3 victorjba
#2 Quita quita ¿tu sabes lo que debe comer ese bicho?
0 K 20
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#3 Con lo que pesa ya, ese es de los que te orbitan la nevera sin independizarse hasta el fin de los días.
1 K 32

menéame