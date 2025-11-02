Fossores: los únicos frailes del mundo que viven en cementerios

Nacieron en Guadix, Granada, el año 1953 y son la única orden religiosa dedicada al cuidado de las necrópolis. A día de hoy son cinco Hermanos Fossores de la Misericordia y atienden los camposantos de Guadix y Logroño. Su misión principal es el cuidado de los cementerios y el acompañamiento a las familias en duelo. El alcalde confiesa que la presencia de los religiosos resulta “muchísimo más barato” para los vecinos que tener una empresa contratada para el mantenimiento del cementerio y la atención a los servicios fúnebres.