Fossores: los únicos frailes del mundo que viven en cementerios

Fossores: los únicos frailes del mundo que viven en cementerios

Nacieron en Guadix, Granada, el año 1953 y son la única orden religiosa dedicada al cuidado de las necrópolis. A día de hoy son cinco Hermanos Fossores de la Misericordia y atienden los camposantos de Guadix y Logroño. Su misión principal es el cuidado de los cementerios y el acompañamiento a las familias en duelo. El alcalde confiesa que la presencia de los religiosos resulta “muchísimo más barato” para los vecinos que tener una empresa contratada para el mantenimiento del cementerio y la atención a los servicios fúnebres.

Ripio
Hay cementerios cuya parte más vieja tiene abundantes esculturas, etc.
En estado lamentable.
Es una pena.

Deberían cuidarse más.
Y no solo por lo estético, son verdaderas islas seguras para pájaros y otros bichinos.


