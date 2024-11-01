Fósforo blanco sobre Gaza y otros casos donde Israel está acusado de incumplir los tratados de armas

Durante su discurso de agradecimiento por el Nobel de la Paz en 2013, Ahmed Üzümcü, exdirector de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW), recordó que había llevado "casi un siglo alcanzar una prohibición total de las armas químicas". En ese tiempo, "miles de víctimas" perecieron a consecuencia de su uso. El siglo XXI era el momento de un futuro en el que "nuestros hijos y nietos" estarían "realmente agradecidos". Esta tarea, explicaba Üzümcü, debía ser un continuum que acercara a la humanidad a un equilibrio entre "seg