Forza Horizon 6 ya es oficial: se ambientará en Japón y lo podrás jugar a partir de 2026

Efectivamente, se ha anunciado Forza Horizon 6 de forma oficial, tal y como estaba previsto de acuerdo a varios rumores. De hecho, se confirma lo que nos olíamos ya todos: estará ambientado en Japón. El mapa mezclará partes urbanas y rurales del país nipón, según declaró Don Arceta, director de arte del juego, en Xbox Wire. "Desde las luces de neón y los imponentes edificios de la ciudad de Tokio (uno de nuestros entornos más detallados y complejos hasta la fecha) hasta la serenidad y la belleza natural de las zonas rurales y montañosas.

valandildeandunie #2 valandildeandunie
Entre esto y el GTA VI bye bye vida social en 2026.
Wir0s #1 Wir0s
Ganas, el 5 lo deje ya por aburrimiento (llegue bastante alto en las listas), pero se ha vuelto casi mejor que el motorsport, que la ultima entrega... mehhhh prometía mucho y se quedo a medio camino.
