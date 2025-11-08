'Fortnite' dispara otra vez la bala nostálgica: su colaboración con 'Los Simpson' es solo otra muesca en la culata de los videojuegos  

La colaboración entre Fortnite y Los Simpson solo es otra demostración más de la estrategia de Epic Games para seguir liderando en el mercado free to play, revitalizando su propuesta a base de nostalgia y franquicias y personajes muy queridos. En un paisaje mediático en constante mutación, donde los videojuegos persiguen audiencias tan volátiles como exigentes, la reciente colaboración entre Fortnite y Los Simpson ha conseguido algo más que una mera campaña de marketing. Epic Games ha logrado activar un mecanismo nostálgico poderoso que........
