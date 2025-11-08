edición general
'Fortnite' dispara otra vez la bala nostálgica: su colaboración con 'Los Simpson' es solo otra muesca en la culata de los videojuegos  

La colaboración entre Fortnite y Los Simpson solo es otra demostración más de la estrategia de Epic Games para seguir liderando en el mercado free to play, revitalizando su propuesta a base de nostalgia y franquicias y personajes muy queridos. En un paisaje mediático en constante mutación, donde los videojuegos persiguen audiencias tan volátiles como exigentes, la reciente colaboración entre Fortnite y Los Simpson ha conseguido algo más que una mera campaña de marketing. Epic Games ha logrado activar un mecanismo nostálgico poderoso que........

Antipalancas21
El pasado 1 de noviembre se activó la minitemporada con Los Simpson en Fortnite con un mapa completo ambientado en Springfield, apariencias de Homer, Marge, Bart, Lisa, Moe, Krusty o Flanders, y detalles que un fan de la serie reconocería al instante.
Urasandi
Eso ya lo vi en Doom
