Fortnite desactiva el gesto de Peacemaker que podría parecerse a una esvástica [eng]

El gesto "Caderas Pacíficas", introducido por primera vez en el juego el 15 de septiembre, imita los movimientos de baile que el personaje de John Cena, Christopher Smith, realiza durante la secuencia de créditos iniciales de la segunda temporada de la serie. Tanto en el baile como en el gesto (que se puede aplicar a cualquier personaje del juego), el bailarín agita brevemente los brazos en ángulos rectos opuestos antes de mover las caderas seductoramente.

| etiquetas: fornite , el pacificador , nazis
#2 argonitran
Estamos creando una sociedad de subnormales que se ofende por todo.
#4 Toponotomalasuerte
#2 Es una empresa privada.
Quizá lo que quiere es meter en la cabeza estupideces a subnormales para que acaben diciendo que ya no se puede hacer chistes de enanos o que se llama nazi al que piensan diferente mientras se abofetean a cómicos en espectáculos o vuelven las patrullas de matones de las SA a las calles.
gringogo #5 gringogo *
#2 ¿Y qué me dices de los que se ofenden por los que se ofenden? Aquí no hay ofendiditos. Hay un baile que parece una esvástica y que Fornite no tuvo problema alguno aun así de incluirlo en su catálogo. El problema ha surgido cuando en la serie se ha revelado que dicho baile no es que parezca una esvástica, sino que es una representación intencionada de una esvástica nazi. Cuando Epic se ha enterado de esto (que, según ellos, no se les había comunicado tal relación/significado) han decidido…   » ver todo el comentario
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#2 Lo gracioso es que es perfectamente posible que el gesto en cuestión tenga que ver con una esvástica. (spoiler del capítulo 2x7 de Peacemaker)
clavícula #9 clavícula
#2 ¡¡MODERADOOOOOR!!
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Meneo, me resulta sorprendente que en EEUU la esvástica siga estando mal vista.
mishagen #6 mishagen
he visto el baile completo... estamos tontos...
Joker_2O #8 Joker_2O *
#6 Pues ahora mírate la serie anda, y si no te gusta, solo el capítulo 7 de la 2º temporada.
