Fortnite desactiva el gesto de Peacemaker que podría parecerse a una esvástica [eng]

El gesto "Caderas Pacíficas", introducido por primera vez en el juego el 15 de septiembre, imita los movimientos de baile que el personaje de John Cena, Christopher Smith, realiza durante la secuencia de créditos iniciales de la segunda temporada de la serie. Tanto en el baile como en el gesto (que se puede aplicar a cualquier personaje del juego), el bailarín agita brevemente los brazos en ángulos rectos opuestos antes de mover las caderas seductoramente.