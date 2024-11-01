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Foro Nuclear aplaude la recomendación europea de evitar el cierre prematuro de nucleares

Después de las recientes declaraciones de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que definió como un "error estratégico" de Europa el haber dado la espalda a la energía nuclear, Foro Nuclear valora que ahora la CE publique un conjunto de medidas para reforzar la resiliencia energética con el fin de conseguir energía asequible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.

| etiquetas: energía nuclear , energías alternativas , política económica
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20 comentarios
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Laro__ #3 Laro__ *
Y ¿Qué opina el foro nuclear del cierre tardío?
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#6 gadish
#3 seguramente que si no hay incremento del riesgo, no hay motivo para foezar el cierre.
Que las cierren cuando no les sea rentable, porque las renovables les han comido la tostada. Hasta entonces....nos beneficia wue sigan abiertas.
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Ovlak #11 Ovlak *
#6 Rentabilidad no es la mejor palabra a asociar a la energía nuclear, y la prueba es que en España el gobierno nunca ha estado cerrado a extender el calendario de cierre si los operadores asumían los costes de adaptar las centrales a los estándares de seguridad necesarios para seguir funcionando pero, sorpresa, no quieren (o quieren que lo asuma el contribuyente). Así que podemos debatir sobre su importancia estratégica de independencia energética o en el objetivo de reducir emisiones, pero rentables no son.
2 K 52
#13 gadish
#11 ninguna empresa quiera pagar. Se les dice que nanai, y ya lo pagarán ellos. Es bien simple.
Pero si deciden chapar....tenwmos plan b?
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Ovlak #17 Ovlak
#13 Creo que, como ya te dije, la necesidad de contar con ellas por otros objetivos es debatible. Pero no digas que son rentables, porque no lo son. Sólo en la gestión de los residuos hasta 2100 se estiman unos 28.000 millones de euros, y eso sin estar proyectado todavía un almacenamiento permanente. Añade también los costos de desmantelamiento (porque una central, sea mañana o sea dentro de 20 años, llega un momento que se tiene que cerrar) que se pueden ir a 15.000 millones más. Todo eso se…   » ver todo el comentario
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#12 fremen11
#6 una puntualización, no son rentables desde el minuto 0, hay que pagar un pastón por la gestión y almacenaje de los residuos y luego otro pastón para desmantelarlas. Además, el cierre hay que hacerlo por vida útil no por rentabilidad
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rogerius #8 rogerius
#3 Hombre, está claro. Que es completamente seguro y que hay que ampliar la vida útil de todo el negocio. :troll:
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#7 fremen11
#5 joer, que he puesto tres emojis
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rogerius #10 rogerius
#7 Me estoy quedando ciego. xD
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Nadieenespecial #19 Nadieenespecial
La seguridad del suministro, y ¿quien nos suministra material nuclear?
este siempre me ha parecido un argumento absurdo, la ue no tiene ni las minas ni suficiente capacidad de enriquecimiento
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rogerius #20 rogerius *
#19 Adivina, adivinanza. xD
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rogerius #9 rogerius
#4 ¿Ves? Foro Nuclear va a tener razón y prematuro no tiene significado.
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rogerius #1 rogerius *
Foro Nuclear intentará convencernos de que «prematuro» es un adjetivo sin significado real. ¿Cuándo se ha cerrado «prematuramente» una sola central nuclear?
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#2 fremen11 *
#1 Chernobil la cerraron cagando leches :troll: :troll: :troll:
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rogerius #5 rogerius
#2 Pero no «prematuramente». Había una causa.
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#16 Beltza01 *
#2 Creo que quedó abierta. Cerrar lo que es cerrar, les costó un ratín.
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#4 gadish
#1 alemania cerró todas prematuramente, y ahora queman carbón y depwnden del gas ruso al que no pueden acceder. El kwh se paga a precio de sangre de unicornio.
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#14 soberao
#4 Finlandia encargó una central nuclear que tras 13 años de retrasos y millones de sobrecostes sobre la cifra presupuestada cerró la otra central que tenían planeada y sirvió para que la propia industria nuclear se desacreditara a sí misma.
Si se quiere invertir en nuevas centrales nucleares que sean los accionistas los que arriesguen su dinero y que se hagan cargo de los sobrecostes y los retrasos.
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#18 gadish
#14 y mientras, decenas de nucleares abriendo.
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#15 Beltza01
#1 Premaduro está en la cárcel. Si me dice ud. que tiene uranio, bien metido está.
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menéame