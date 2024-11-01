Foro Nuclear aplaude la recomendación europea de evitar el cierre prematuro de nucleares

Después de las recientes declaraciones de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que definió como un "error estratégico" de Europa el haber dado la espalda a la energía nuclear, Foro Nuclear valora que ahora la CE publique un conjunto de medidas para reforzar la resiliencia energética con el fin de conseguir energía asequible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.
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Que las cierren cuando no les sea rentable, porque las renovables les han comido la tostada. Hasta entonces....nos beneficia wue sigan abiertas.
Pero si deciden chapar....tenwmos plan b?
este siempre me ha parecido un argumento absurdo, la ue no tiene ni las minas ni suficiente capacidad de enriquecimiento
Si se quiere invertir en nuevas centrales nucleares que sean los accionistas los que arriesguen su dinero y que se hagan cargo de los sobrecostes y los retrasos.