Foro Nuclear aplaude la recomendación europea de evitar el cierre prematuro de nucleares

Después de las recientes declaraciones de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que definió como un "error estratégico" de Europa el haber dado la espalda a la energía nuclear, Foro Nuclear valora que ahora la CE publique un conjunto de medidas para reforzar la resiliencia energética con el fin de conseguir energía asequible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.