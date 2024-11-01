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La "Fórmula 1 del mar" que promueven Pérez Llorca y Catalá: 4 millones de dinero público y entradas vip a 300 euros

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València será la única ciudad española que acoja en 2026 la Sail GP, una competición de regatas que se desarrollará en septiembre y recuerda a la fiebre de los grandes eventos

| etiquetas: valència evento , regata
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2 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Se gastarán el dinero de la sanidad pública en saraos para pijos pero al menos no dicen "los y las". Nos moriremos de un cáncer que se podría haber tratado pero... ¡que se jodan los wokes!
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Skiner #2 Skiner *
#0 Recuerda a la fiebre de los grandes eventos
las grandes trincadas que hicieron aquí.
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menéame