La formación de pilotos navales en el lago Míchigan

Esta semana vamos a conocer la reconversión de dos antiguos buques de vapor estadounidenses que, tras varias intervenciones, se «convirtieron» en portaviones, con el único objetivo de permitir la formación y el entrenamiento del personal que en pocos meses debía incorporarse a los auténticos portaviones, para prestar servicio durante la II Guerra Mundial. El lugar en el que se entrenaron también se considera especial, ya que no era el mar, sino que se trataba de uno de los Grandes Lagos, el Míchigan.