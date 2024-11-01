El forista Paíno pierde definitivamente 12 millones de euros para Cimavilla

Las alegaciones no convencen y Gijón se queda fuera del reparto FEDE. La polémica en torno a la exclusión del plan Cimavilla 2030 de la última convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) suma un nuevo capítulo adverso para el gobierno local. El ministerio de Hacienda ha desestimado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Gijón, cerrando la puerta a una revisión de la puntuación obtenida y confirmando que el proyecto no recibirá financiación europea -valorada en 12 millones de euros-.