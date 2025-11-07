Ford se plantea abandonar la camioneta eléctrica F-150 Lightning

Ford está considerando descatalogar por completo su camioneta eléctrica F-150 Lightning. La producción del modelo ya está actualmente en suspenso en EE.UU. debido a los cuellos de botella de un proveedor de aluminio. Según una revista de negocios estadounidense, los ejecutivos de Ford están debatiendo intensamente la discontinuación de la camioneta eléctrica.
Para que desperdiciar espacio en paginas web o catalogos impresos.
Esperando que china cree la levitacion para vehiculos (sin aspas)
La clase media usana se va al carajo. Espera Ford sobrevivir con coches muy caros como la F-150? (Por mucho que sea eléctrico).
Quizás el problema es que los mismos usanos no saben que están jodidos.