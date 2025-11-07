edición general
Ford se plantea abandonar la camioneta eléctrica F-150 Lightning

Ford está considerando descatalogar por completo su camioneta eléctrica F-150 Lightning. La producción del modelo ya está actualmente en suspenso en EE.UU. debido a los cuellos de botella de un proveedor de aluminio. Según una revista de negocios estadounidense, los ejecutivos de Ford están debatiendo intensamente la discontinuación de la camioneta eléctrica.

azathothruna #1 azathothruna
Menos mal
Para que desperdiciar espacio en paginas web o catalogos impresos.
Esperando que china cree la levitacion para vehiculos (sin aspas)
berkut #2 berkut
Cuántas F-150 se han vendido?

La clase media usana se va al carajo. Espera Ford sobrevivir con coches muy caros como la F-150? (Por mucho que sea eléctrico).

Quizás el problema es que los mismos usanos no saben que están jodidos.
