Forbes lleva años publicando la lista Epstein sin saberlo

Lista Forbes y lista Epstein, idénticas. Aunque una es pública y la otra no, ambas listas podrían estar integradas exactamente por las mismas personas, según algunos testigos que han tenido acceso a ambas. “Irónicamente, una se publicita mucho y la otra se oculta, siendo la misma lista”, dice uno de los informantes.

Verdaderofalso
"Sin saberlo"
“Sin saberlo”
sleep_timer
Genial Forges.
Genial Forges.  media
Moderdonia #6 Moderdonia *
—¿Cuál es tu Rey Mago favorito?
—El pederasta.
—¿Cuál es?
—Ahhhh ahí está la magia.
mecha #3 mecha *
Aparecer en una de las listas es un orgullo del que presumir y aparecer en la otra es una vergüenza, pese a que ambas son idénticas.
"Yo no he tocado un billete en mi vida”, dicen los milmillonarios que aparecen en ambas listas
mono #8 mono
Pues será porque lo veo más cercano, aunque no lo conozco de nada, pero a nuestro millonario patrio, Amancio Ortega, no lo veo en este tipo de juegos de super ricos

Y sé que no es un santo, que si fabrica en Bangladesh es por algo
el_Tupac #9 el_Tupac
En ésta se han superado
Ludovicio #10 Ludovicio
@gatobermejo ¿Errónea? xD xD

¿Has visto que es humor?
Fisionboy #7 Fisionboy
Esta es una de esas noticias de El Mundo Today que se confunden con la realidad, no?
glynch #5 glynch
EMT son buenísimos!
