Forbes lleva años publicando la lista Epstein sin saberlo

Lista Forbes y lista Epstein, idénticas. Aunque una es pública y la otra no, ambas listas podrían estar integradas exactamente por las mismas personas, según algunos testigos que han tenido acceso a ambas. “Irónicamente, una se publicita mucho y la otra se oculta, siendo la misma lista”, dice uno de los informantes.
—El pederasta.
—¿Cuál es?
—Ahhhh ahí está la magia.
"Yo no he tocado un billete en mi vida”, dicen los milmillonarios que aparecen en ambas listas
Y sé que no es un santo, que si fabrica en Bangladesh es por algo
¿Has visto que es humor?