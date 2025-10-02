Fondos de la UE fluyen hacia empresas de software espía, y los políticos exigen respuestas [en]

Un arsenal de eurodiputados (MEP) enfadados exige respuestas a los altos comisarios sobre por qué las subvenciones de la UE están terminando en los bolsillos de las empresas de software espía. El grupo de 39 políticos se refirió a investigaciones recientes que revelaron que países como Italia, Grecia, Hungría y España han canalizado millones de euros de los contribuyentes a la vez para ayudar a apoyar las finanzas de los fabricantes de software espía comercial.