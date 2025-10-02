Fondos de la UE fluyen hacia empresas de software espía, y los políticos exigen respuestas [en]

Un arsenal de eurodiputados (MEP) enfadados exige respuestas a los altos comisarios sobre por qué las subvenciones de la UE están terminando en los bolsillos de las empresas de software espía. El grupo de 39 políticos se refirió a investigaciones recientes que revelaron que países como Italia, Grecia, Hungría y España han canalizado millones de euros de los contribuyentes a la vez para ayudar a apoyar las finanzas de los fabricantes de software espía comercial.
| etiquetas: españa , impuestos , spyware , eu
Es como en la serie "Person of interes" que en cada capitulo sale un numero de la seguridad social de una persona de interes a la que hay que espiar y a todos los de su alrededor a ver que está pasando. Por qué, los caminos de la ia son inescrutables. Será una perturbacion en la fuerza.
Es el año de linux en tu escritorio.
Yo gastaria en software libre y blockchain para vigilar y reemplazar politicos. Exactamente lo contrario.