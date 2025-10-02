edición general
Fondos de la UE fluyen hacia empresas de software espía, y los políticos exigen respuestas [en]

Un arsenal de eurodiputados (MEP) enfadados exige respuestas a los altos comisarios sobre por qué las subvenciones de la UE están terminando en los bolsillos de las empresas de software espía. El grupo de 39 políticos se refirió a investigaciones recientes que revelaron que países como Italia, Grecia, Hungría y España han canalizado millones de euros de los contribuyentes a la vez para ayudar a apoyar las finanzas de los fabricantes de software espía comercial.

5 comentarios
capitan__nemo
Necesitan espiar a supuestos terroristas, pederastas, narcoterroristas, espias extranjeros, posibles enemigos del estado, posibles enemigos del sistema, extranjeros no aliados, espias industriales, ...

Es como en la serie "Person of interes" que en cada capitulo sale un numero de la seguridad social de una persona de interes a la que hay que espiar y a todos los de su alrededor a ver que está pasando. Por qué, los caminos de la ia son inescrutables. Será una perturbacion en la fuerza.
0
Cehona
Todos usan google, todos usan gmail, todos usan android, todos usan Windows.
Es el año de linux en tu escritorio.
0
colipan
Xq nos están espiando, para ejercer un control total
0
MisturaFina
Comprarán una suscripción de algun software espia pero la mayor parte se la robarán y acabara en sus bolsillos. Si el software ya es intangible imagina un soft espia.
Yo gastaria en software libre y blockchain para vigilar y reemplazar politicos. Exactamente lo contrario.
0
ElBeaver
Solo pueden espiar los rusos, los chinos y Estados Unidos.
0

