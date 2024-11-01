edición general
Un fondo buitre ejecuta el desahucio de una familia canaria con seis menores este jueves

Un fondo buitre ejecuta el desahucio de una familia canaria con seis menores este jueves

La plataforma Derecho a Techo solicita a las administraciones que detengan el lanzamiento y ofrezcan una alternativa habitacional En la acera, seis mochilas de colegio; en la mesa del juzgado, una orden de desahucio. Entre ambas escenas se mueve desde este martes la familia de Moisés Macías, vecino de Ingenio (Gran Canaria), que pide un respiro para no dormir a la intemperie con sus hijos de 3 a 13 años. La plataforma Derecho a Techo ha solicitado a las administraciones que detengan el lanzamiento previsto este jueves y ofrezcan una alternativa

13 comentarios
allaquevamos #5 allaquevamos *
"La plataforma Derecho a Techo solicita a las administraciones que detengan el lanzamiento"
No, el lanzamiento se debe llevar a cabo dado que esa vivienda ya no es suya.

"y ofrezcan una alternativa habitacional"
Correcto, quién debe hacerse cargo de darles techo son los servicios sociales de la CCAA no el propietario.

Es una historia de mala suerte laboral que acaba con el futuro de esta familia, pero debería ser los servicios sociales los que deberían actuar antes con…   » ver todo el comentario
2 K 25
cocolisto #1 cocolisto
Luego dicen que los extranjeros no te echan de tu casa.Y con toda impunidad.
0 K 20
DrEvil #11 DrEvil *
Tiene 6 criaturas. La más mayor tiene 13 años, y van 14 años de hipoteca pagados. Empezaron a tener hijos después de hipotecarse.
Sabiendo lo que había: sabiendo el contrato que habían firmado con el banco y su capacidad económica (1200€ él, y ahora 600€ ella).
Y no se les ocurrió nada mejor que tener 6 criaturas, por ahora. Eso no pasa por accidente; uno no se despierta un día teniendo 6 hijos.
Ya ahí veo una negligencia enorme por su parte, que ahora piden que paguemos los demás.
Ahora a…   » ver todo el comentario
1 K 17
UnbiddenHorse #2 UnbiddenHorse
Siento mucho lo de esta familia, lo peor que puedes hacer es dejar de pagar una cuota de hipoteca, Cruz Roja y otras asociaciones siempre te van a proporcionar alimento, pero una hipoteca impagada es sinónimo de perderlo todo.

De verdad hace falta tener 6 hijos ???
1 K 15
Dragstat #6 Dragstat
#2 "De verdad hace falta tener 6 hijos ???"

Esa lección ya está bastante bien aprendida, sobre todo porque más hijos equivale a comprar más papeletas para que te ocurra lo mismo que a esta familia. Ahora se tienen de media 1, y las nuevas generaciones seguramente aspiran a 0,5 al ritmo que van. Pero siempre hay alguna oveja descarriada.
0 K 20
Alakrán_ #13 Alakrán_ *
#2 Tengo claro que está persona no es caradura, sencillamente es alguien que la vida le ha venido mal dada, pero joder, no es que haya tenido 6 hijos, es que después de empezar los impagos ha seguido teniendo hijos.
Habría que explicarle que existen las vasectomías.
Añado, si al final los niños van a acabar en centros, sale más barato al estado buscarle un alquiler a un precio asequible a esta familia.
0 K 11
ChatGPT #3 ChatGPT *
Pero no hay una moratoria con los desahucios por impago de hipoteca?
Por otro lado, con 6 niños y 1200 no son vulnerables? No hay otra moratoria con eso?

No entiendo nada
0 K 10
Mediorco #10 Mediorco *
VOX aprueba esto. VOX defiende a los fondos buitres frente a las familias.
0 K 10
Narmer #9 Narmer
#7 Hasta que haya una RBU, sí. Creo que tener dinero para mantener a tu familia es lo mínimo esperable de alguien medianamente responsable. Tener 6 hijos con un sueldo de mierda es irresponsable. Si vas justo, tras el segundo te haces una vasectomía, que son gratuitas en la SS y tomas precauciones hasta la operación.

Sinceramente, a mí esta gente que vive como si la vida le fuera rodada y no planifican un carajo no me dan ninguna lástima. La lástima me la dan los hijos de semejantes insensatos.
0 K 8
#8 jacinto9999
No te echan los extranjeros, no seas xenófobo, te echa un fondo de inversión , un fondo buitre que están acaparando y monopolizando las viviendas a nivel mundial.
0 K 6
AntiTankie #12 AntiTankie
#7 Uno o dos hijos me parece razonable cuando solo ganas 1.800 euros. Tener seis es una completa locura. Por lo general, la gente actúa así. Respondiendo a tu pregunta, si tienes mayores ingresos, puedes permitirte más hijos y asegurarles un buen futuro.
0 K 6
AntiTankie #4 AntiTankie
Con todo el respeto que me merecen, tener hijos es una gran responsabilidad, y no entiendo cómo alguien puede decidir arriesgar algo tan importante al comprometerse con una hipoteca.
0 K 6
#7 jacinto9999
#4
Lo que estás diciendo es que sólo los ricos y los que tienen la vida solucionada económicamente son los ùnicos que tienen derecho a tener hijos.
0 K 6

