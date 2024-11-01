Un fondo buitre ejecuta el desahucio de una familia canaria con seis menores este jueves

La plataforma Derecho a Techo solicita a las administraciones que detengan el lanzamiento y ofrezcan una alternativa habitacional En la acera, seis mochilas de colegio; en la mesa del juzgado, una orden de desahucio. Entre ambas escenas se mueve desde este martes la familia de Moisés Macías, vecino de Ingenio (Gran Canaria), que pide un respiro para no dormir a la intemperie con sus hijos de 3 a 13 años. La plataforma Derecho a Techo ha solicitado a las administraciones que detengan el lanzamiento previsto este jueves y ofrezcan una alternativa