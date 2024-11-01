Un fondo buitre ejecuta el desahucio de una familia canaria con seis menores este jueves

La plataforma Derecho a Techo solicita a las administraciones que detengan el lanzamiento y ofrezcan una alternativa habitacional En la acera, seis mochilas de colegio; en la mesa del juzgado, una orden de desahucio. Entre ambas escenas se mueve desde este martes la familia de Moisés Macías, vecino de Ingenio (Gran Canaria), que pide un respiro para no dormir a la intemperie con sus hijos de 3 a 13 años. La plataforma Derecho a Techo ha solicitado a las administraciones que detengan el lanzamiento previsto este jueves y ofrezcan una alternativa
No, el lanzamiento se debe llevar a cabo dado que esa vivienda ya no es suya.
"y ofrezcan una alternativa habitacional"
Correcto, quién debe hacerse cargo de darles techo son los servicios sociales de la CCAA no el propietario.
Es una historia de mala suerte laboral que acaba con el futuro de esta familia, pero debería ser los servicios sociales los que deberían actuar antes con… » ver todo el comentario
Sabiendo lo que había: sabiendo el contrato que habían firmado con el banco y su capacidad económica (1200€ él, y ahora 600€ ella).
Y no se les ocurrió nada mejor que tener 6 criaturas, por ahora. Eso no pasa por accidente; uno no se despierta un día teniendo 6 hijos.
Ya ahí veo una negligencia enorme por su parte, que ahora piden que paguemos los demás.
Ahora a… » ver todo el comentario
De verdad hace falta tener 6 hijos ???
Esa lección ya está bastante bien aprendida, sobre todo porque más hijos equivale a comprar más papeletas para que te ocurra lo mismo que a esta familia. Ahora se tienen de media 1, y las nuevas generaciones seguramente aspiran a 0,5 al ritmo que van. Pero siempre hay alguna oveja descarriada.
Habría que explicarle que existen las vasectomías.
Añado, si al final los niños van a acabar en centros, sale más barato al estado buscarle un alquiler a un precio asequible a esta familia.
Por otro lado, con 6 niños y 1200 no son vulnerables? No hay otra moratoria con eso?
No entiendo nada
Sinceramente, a mí esta gente que vive como si la vida le fuera rodada y no planifican un carajo no me dan ninguna lástima. La lástima me la dan los hijos de semejantes insensatos.
Lo que estás diciendo es que sólo los ricos y los que tienen la vida solucionada económicamente son los ùnicos que tienen derecho a tener hijos.