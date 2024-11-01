El FMI advierte que el auge de la inversión en IA refleja la era de las puntocom

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una advertencia de que el actual auge en las inversiones en inteligencia artificial (IA) presenta similitudes con la era de las puntocom, con potencial para una corrección brusca en las valoraciones. El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, destacó que, aunque el potencial transformador de la IA podría no cumplir con las expectativas inmediatas, la estructura de financiamiento con capital propio de estas inversiones limita su exposición directa al sistema financiero.