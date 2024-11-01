edición general
La Flotilla Sumud logró convertir a Israel en un paria

Si barcos desarmados, apenas aptos para navegar, llegan tan cerca de las aguas de Gaza, entonces, como ha dicho Francesca Albanese, relatora de la ONU, «¿Por qué los Estados no rompen el bloqueo con sus armadas» para aliviar la hambruna provocada por Israel en Gaza, tras haber sido condenada por los gobiernos de todo el mundo?

#1 R2dC
Porque los gringos son los que están pagando la fiesta.

En cuanto se hunda Naggaroth o sus lideres dejen de hacer el subnormal, esto se soluciona rápido.
rutas #3 rutas
La Flotilla Sumud logró convertir a Israel en un paria... y sacar de sus madrigueras a toda la escoria troll.
Khadgar #7 Khadgar
#3 Me parece que uno ya ha asomado la patita. :roll:
#6 pcmaster
¿Por qué los Estados no rompen el bloqueo con sus armadas» para aliviar la hambruna provocada por Israel en Gaza, tras haber sido condenada por los gobiernos de todo el mundo?

Para que el gUSAno no se enfade.
Gry #4 Gry
Los EEUU intentaron llevar ayuda por mar, fue muy caro y no consiguieron llevar una cantidad significativa de ayuda.

en.m.wikipedia.org/wiki/Gaza_floating_pier
Ferran #8 Ferran
#4 Lo ideal seria entrar camiones desde Egipto, sin que Israhell los intercepte y los bloquee.
#5 muerola
Porque se ha perdido la dignidad a favor del dinero
#2 Turny
Si la comunidad internacional esta altamente pendiente de lo que ha pasado con la flotilla en lugar del plan de Trump aceptado por la UE practicamente todos los paises arabes como Turquia, arabia saudi, catar, emiratos, rusia, china, hamas etc etc.
