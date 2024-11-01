La Flotilla Sumud logró convertir a Israel en un paria

Si barcos desarmados, apenas aptos para navegar, llegan tan cerca de las aguas de Gaza, entonces, como ha dicho Francesca Albanese, relatora de la ONU, «¿Por qué los Estados no rompen el bloqueo con sus armadas» para aliviar la hambruna provocada por Israel en Gaza, tras haber sido condenada por los gobiernos de todo el mundo?
| etiquetas: israel , genocidio , palestina , solidaridad , flotilla sumud
En cuanto se hunda Naggaroth o sus lideres dejen de hacer el subnormal, esto se soluciona rápido.
Para que el gUSAno no se enfade.
