edición general
9 meneos
11 clics
La Flotilla rumbo a Gaza denuncia un segundo ataque con drones contra sus barcos en Túnez

La Flotilla rumbo a Gaza denuncia un segundo ataque con drones contra sus barcos en Túnez

La Global Sumud Flotilla, que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado un segundo ataque con drones contra sus embarcaciones frente a las costas de Túnez, tras un incendio provocado en uno de sus barcos apenas días antes. La organización acusa a Israel de intentar intimidar y descarrilar la misión, que sigue adelante pese a los ataques. Las autoridades tunecinas niegan la presencia de drones y atribuyen el fuego a causas accidentales, mientras la flotilla ha mostrado imágenes que parecen confirmar los ataques.

| etiquetas: flotilla , gaza , ayuda humanitaria , drones , israel , tunesia , conflicto
7 2 2 K 78 actualidad
8 comentarios
7 2 2 K 78 actualidad
#1 Pivorexico *
Me temo que podrían hundir la flotilla completa , que no pasaría nada ;

Incluso se culparía a las victimas con la UE a la cabeza .
0 K 12
Pacman #3 Pacman
Tras lo visto en Ucrania, donde te meten un dron con una carga antitanque por un ventanuco, esto en todo caso son avisos
0 K 12
johel #2 johel *
Que te caiga un proyectil incendiario desde fuera del barco es un accidente.
Como cuando te caes sobre un cuchillo que casualmente esta sosteniendo un transeunte que andaba escaso de dinero y se habia parado justo delante tuyo para abrir el bocadillo, un accidente.
Como cuando haces un dobletap con un misil de precision en las escaleras de un hospital. Un error que comete cualquiera.
Como cuando disparas a matar todos los dias en las colas para repartir comida matando de docenas a cientos de personas. Un caso aislado.
Como cuando un francotirador descerraja un tiro en la frente a una embarazada y se jacta de haber hecho un 2x1. Un chistaco.
Como cuando instalas un sistema espia en lo moviles de los lideres de medio mundo. Una casualidad.
0 K 11
allaquevamos #7 allaquevamos
Ya se pueden dar la vuelta, Israel ha perdido esta guerra y se batirá en retirada en breve.
Se han gastado tanta munición y armamento en asesinar niños en Gaza que se han quedado sin stock.
La prueba es que ya sólo han podido mandar un mísero dron contra la flotilla, no les da para más su arsenal.

Israel está perdida. Judíos huid antes de que los palestinos se den cuenta y os masacren a machetazos.
0 K 7
Sandilo #4 Sandilo
“ La organización acusa a Israel de intentar intimidar y descarrilar la misión, que sigue adelante pese a los ataques.”


No he podido evitar soltar una gran carcajada leyendo esta basura.

¿Poder de verdad alguien se cree que esta panda de pijoflautas le importa lo más mínimo a Israel?
0 K 6
#5 mstk *
#4 Visto que a los de la primera flotilla los secuestraron en alta mar y a estos los quieren hundir, parece que algo si que le importa a Israel.
1 K 13
Sandilo #8 Sandilo *
#5 Si, claro.

Seguro que Netanyahu ha visto a Greta comiéndose sus propios mocos y se ha hecho caquita ante tal ataque
0 K 6

menéame