La Flotilla rumbo a Gaza denuncia un segundo ataque con drones contra sus barcos en Túnez

La Global Sumud Flotilla, que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado un segundo ataque con drones contra sus embarcaciones frente a las costas de Túnez, tras un incendio provocado en uno de sus barcos apenas días antes. La organización acusa a Israel de intentar intimidar y descarrilar la misión, que sigue adelante pese a los ataques. Las autoridades tunecinas niegan la presencia de drones y atribuyen el fuego a causas accidentales, mientras la flotilla ha mostrado imágenes que parecen confirmar los ataques.
| etiquetas: flotilla , gaza , ayuda humanitaria , drones , israel , tunesia , conflicto
Incluso se culparía a las victimas con la UE a la cabeza .
Como cuando te caes sobre un cuchillo que casualmente esta sosteniendo un transeunte que andaba escaso de dinero y se habia parado justo delante tuyo para abrir el bocadillo, un accidente.
Como cuando haces un dobletap con un misil de precision en las escaleras de un hospital. Un error que comete cualquiera.
Como cuando disparas a matar todos los dias en las colas para repartir comida matando de docenas a cientos de personas. Un caso aislado.
Como cuando un francotirador descerraja un tiro en la frente a una embarazada y se jacta de haber hecho un 2x1. Un chistaco.
Como cuando instalas un sistema espia en lo moviles de los lideres de medio mundo. Una casualidad.
Se han gastado tanta munición y armamento en asesinar niños en Gaza que se han quedado sin stock.
La prueba es que ya sólo han podido mandar un mísero dron contra la flotilla, no les da para más su arsenal.
Israel está perdida. Judíos huid antes de que los palestinos se den cuenta y os masacren a machetazos.
No he podido evitar soltar una gran carcajada leyendo esta basura.
¿Poder de verdad alguien se cree que esta panda de pijoflautas le importa lo más mínimo a Israel?
Seguro que Netanyahu ha visto a Greta comiéndose sus propios mocos y se ha hecho caquita ante tal ataque