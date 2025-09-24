edición general
19 meneos
24 clics
La Flotilla denuncia un nuevo "ataque" a sus embarcaciones con drones y "explosiones" en la travesía hacia la Franja de Gaza

La Flotilla denuncia un nuevo "ataque" a sus embarcaciones con drones y "explosiones" en la travesía hacia la Franja de Gaza

La Flotilla Global Sumud -la iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- ha denunciado en la madrugada este martes el "ataque" a dos de sus embarcaciones mientras avistaban "decenas de drones no identificados" en medio de su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja. Los activistas, que actualmente se encuentran a la altura de la isla griega de Creta aunque en aguas internacionales, señalan que han podido presenciar hasta "nueve ataques en un período corto de tiempo" en los que las embarcaciones han sido "impacta

| etiquetas: flotilla , gaza , ataque , drones
16 3 1 K 179 actualidad
5 comentarios
16 3 1 K 179 actualidad
Andreham #2 Andreham
Me pregunto si elespañol abusa de las comillas para usarlas de modo irónico/especulativo o para hacer citaciones directas de las declaraciones de la flota.
2 K 30
PasaPollo #3 PasaPollo
#2 Qué mal pensado eres. Elespañol es un "periódico" bastante "serio" que usa fuentes "contrastadas" para informar de la "realidad" de los "hechos".
3 K 47
DORO.C #1 DORO.C
Subo esta porque la otra es muro de pago.
0 K 12
pip #5 pip
Si persisten en intentar ir a Gaza a mí no me cabe duda de que los hundirán.:-(
0 K 12
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Toca parada técnica en Mykonos
0 K 7

menéame