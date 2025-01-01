Florian Märker rompe el récord mundial de death diving con 48,7 metros  

El alemán conocido como Chucko voló desde 160 pies en caída libre, superando la marca anterior de Côme Girardot y poniendo el listón del límite más allá. El salto tuvo lugar en una localización aún no revelada, documentado en detalle por el cineasta Nick Coulter, quien capturó tanto la preparación previa como el vuelo de Chucko. “He estado entrenando para este momento durante años. Cuando me asomé al borde, supe que lo iba a hacer”, aseguró Märker, visiblemente emocionado tras salir del agua ileso.