Florian Märker rompe el récord mundial de death diving con 48,7 metros

Florian Märker rompe el récord mundial de death diving con 48,7 metros  

El alemán conocido como Chucko voló desde 160 pies en caída libre, superando la marca anterior de Côme Girardot y poniendo el listón del límite más allá. El salto tuvo lugar en una localización aún no revelada, documentado en detalle por el cineasta Nick Coulter, quien capturó tanto la preparación previa como el vuelo de Chucko. “He estado entrenando para este momento durante años. Cuando me asomé al borde, supe que lo iba a hacer”, aseguró Märker, visiblemente emocionado tras salir del agua ileso.

11 comentarios
Connect #10 Connect *
Hasta ahora el record lo tenía el francés Come Girardot con 43,5 metros logrados en una poza de Aldeaquemada (Jaén) el año pasado. Estos récords tienen mucho mérito ya que hasta ahora se hacían en los fiordos de Noruega. Lanzándose al mar hay mucha más profundidad para estos saltos. Pero estos tipos están logrando localizaciones en la montaña.

De hecho, antes de ellos dos el récord lo tenía Ken Stornes, un veterano del ejército noruego y creador de contenidos, que saltó desde un acantilado de…   » ver todo el comentario
0 K 13
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Traducido al métrico, eso son 48.768m. Ya no impresiona tanto.
0 K 11
Kantinero #4 Kantinero
#2 Lo pone en el titular
0 K 13
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Lo habrá editado. :palm: O que voy muy ciego, que también. :roll:
1 K 24
victorjba #1 victorjba
Muy death diving no será si ha salido vivo
0 K 10
astronauta_rimador #5 astronauta_rimador
ese doblaje es IA?
0 K 10
#9 Poll
youtube.com/shorts/_plPxO479uk?si=kbe9Fip0_NO-0xAI

Pero si este señor con bigote ya saltó desde 172 pies.
0 K 10
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
La raza humana es maravillosa.
0 K 8
#11 luckyy
Espero que no rebelen el lugar jamás.
0 K 8
Apotropeo #3 Apotropeo
Esto es el balconing a la piscina .
En cualquier hotel de la costa tienes demostraciones con frecuencia
0 K 8
Javi_Pina #7 Javi_Pina
#3 este como vaya de viaje a Baleares rebienta las estadisticas de la federeación de balconing.
0 K 10

