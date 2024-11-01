A flor de tierra - Documental sobre fosas del franquismo  

"1977, familiares de represaliados tras el golpe de estado se organizaron para desenterrarlos y llevarlos de vuelta a sus pueblos para darles una sepultura digna. Este movimiento recibió el nombre, años después, de exhumaciones tempranas. A través del testimonio de algunos de sus protagonistas, explora cómo se vivió este fenómeno en diversos pueblos de la Ribera de Navarra, una de las zonas de España donde el movimiento fue pionero y se extendió con mayor fuerza."