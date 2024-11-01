edición general
3 meneos
6 clics
La flor que abrió el asfalto y las riendas de Cosmopoética: “La poesía es resistencia en un mundo adicto”

La flor que abrió el asfalto y las riendas de Cosmopoética: “La poesía es resistencia en un mundo adicto”

La escritora Azahara Palomeque asume la dirección de esta cita con el sueño de que se acabe convirtiendo en un acontecimiento popular al estilo Semana Santa.

| etiquetas: entrevista , azahara , palomeque , cosmopoética , córdoba
3 0 0 K 48 ocio
1 comentarios
3 0 0 K 48 ocio
alcama #1 alcama
Tiene buenas peras
0 K 5

menéame