8
meneos
86
clics
Flavita Banana: niños y niños
Viñeta del 16 de septiembre de 2025. Y si llora mucho le dices que piense que hay niños que valen menos que una competición deportiva.
|
etiquetas
:
derechos humanos
,
infancia
,
deportes
,
gaza
,
la vuelta
8
0
0
K
30
ocio
5 comentarios
#3
Leon_Bocanegra
Hombre, ha salido alcama del strike. Otra vez a enmierdar todas las noticias en los primeros comentarios
0
K
12
#2
Aluflipas
Astroturfers comemierdas.
0
K
11
#5
vviccio
Cuando el genocidio lo hagan contra nosotros lo tendremos que aceptar estoicamente igual que hemos consentido otros.
0
K
11
#1
alcama
Dicotomía para subnormales.
Se puede estar en contra de que mueran niños y en contra de bloquear una competición deportiva que no tiene ninguna responsabilidad en las muertes
3
K
-20
#4
Benu
#1
Una competición deportiva donde se blanquea el genocidio.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
