Flavita Banana: niños y niños

Flavita Banana: niños y niños

Viñeta del 16 de septiembre de 2025. Y si llora mucho le dices que piense que hay niños que valen menos que una competición deportiva.

| etiquetas: derechos humanos , infancia , deportes , gaza , la vuelta
5 comentarios
#3 Leon_Bocanegra
Hombre, ha salido alcama del strike. Otra vez a enmierdar todas las noticias en los primeros comentarios
0 K 12
Aluflipas #2 Aluflipas
Astroturfers comemierdas.
0 K 11
vviccio #5 vviccio
Cuando el genocidio lo hagan contra nosotros lo tendremos que aceptar estoicamente igual que hemos consentido otros.
0 K 11
alcama #1 alcama
Dicotomía para subnormales.

Se puede estar en contra de que mueran niños y en contra de bloquear una competición deportiva que no tiene ninguna responsabilidad en las muertes
3 K -20
Benu #4 Benu
#1 Una competición deportiva donde se blanquea el genocidio.
0 K 9

