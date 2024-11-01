Flaquea el control del imperialismo sobre las rutas maritimas

En el mundo moderno, existen muchos modos de transporte, pero el transporte marítimo es el más económico. Occidente, en particular a través de Estados Unidos, controla la mayoría de los estrechos del mundo y, en tiempos de crisis, puede utilizar esta importante ventaja contra sus rivales. Se ha comprobado con los dos puertos del Canal de Panamá, arrebatados por Estados Unidos a China y se ha vuelto a repetir con el puerto de Chancay, en Perú, donde durante ocho años China realizó obras de ampliación que costaron 3.400 millones de dólares.