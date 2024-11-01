edición general
1 meneos
3 clics

La Fiscalía portuguesa cierra la causa sobre la empresa familiar de Montenegro al no ver delito

La Fiscalía portuguesa archiva la investigación sobre la empresa familiar de Luís Montenegro al no hallar indicios de delito ni conflicto de intereses.

| etiquetas: archivo , causa , exprimer , ministro , portugal
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
#1 Klamp
No es delito, es democracia liberal.
0 K 8
devilinside #2 devilinside
#1 Es un deja vu
0 K 12

menéame