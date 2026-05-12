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Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Roberto Sánchez [Perú]

La fiscalía ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el exministro, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia del partido político. El caso está relacionado con la supuesta presentación de información falsa sobre aportes, ingresos y gastos partidarios correspondientes a campañas y ejercicios financieros desarrollados entre 2018 y 2020.

| etiquetas: perú , roberto sánchez , corrupción
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2 comentarios
1 0 0 K 18 actualidad
Alakrán_ #1 Alakrán_
Bueno, bueno, el que parece candidato por parte de la izquierda para luchar por la presidencia del Perú contra Keiko Fujimori, con los resultados del recuento al 99,9%, todavía no es definitivo después de 4 semanas desde que se celebraron las elecciones :ffu:, parece que tiene problemas legales antes de encarar la segunda vuelta ¿Casualidad? Pues no lo creo, por el momento elegido, pero que hubo mamoneo en las cuentas que presentó de su partido, pues parece bastante claro de que sí.
Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ni así parece que Keiko será presidenta, ¿O si?
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Jakeukalane #2 Jakeukalane *
Empiezan con el lawfare incluso dos meses antes de que sea presidente. Interesante.
#1 esperemos, por Perú, que la rata traidora no sea presidenta.
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menéame