Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Roberto Sánchez [Perú]

La fiscalía ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el exministro, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia del partido político. El caso está relacionado con la supuesta presentación de información falsa sobre aportes, ingresos y gastos partidarios correspondientes a campañas y ejercicios financieros desarrollados entre 2018 y 2020.
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Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ni así parece que Keiko será presidenta, ¿O si?
#1 esperemos, por Perú, que la rata traidora no sea presidenta.