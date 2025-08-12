edición general
La Fiscalía pide que se investigue a Antelo por difundir vídeos y mensajes de odio que pudieron incitar a la violencia en Torre Pacheco

Señala a Antelo por difundir vídeos falsos y también mensajes de odio, por ejemplo según se explica en las diligencias, de la cuenta @bipartidimo ya que considera estas publicaciones "estigmatizan y criminalizan al colectivo magrebí, difunde información falsa y puede incitar a la violencia".

| etiquetas: vox , torre pacheco , racismo , antelo
#2 Leon_Bocanegra
Eso no es verdad, Antelo.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#2 No te he leído: te he oído xD
1 K 18
Asimismov #3 Asimismov
Antelo, el próximo Trump ejpañó.
