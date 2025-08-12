La Fiscalía pide que se investigue a Antelo por difundir vídeos y mensajes de odio que pudieron incitar a la violencia en Torre Pacheco

Señala a Antelo por difundir vídeos falsos y también mensajes de odio, por ejemplo según se explica en las diligencias, de la cuenta @bipartidimo ya que considera estas publicaciones "estigmatizan y criminalizan al colectivo magrebí, difunde información falsa y puede incitar a la violencia".
| etiquetas: vox , torre pacheco , racismo , antelo
Antelo añade más tensión en Torre Pacheco al abogar por «deportar a todos» los inmigrantes ilegales
www.meneame.net/story/antelo-anade-mas-tension-torre-pacheco-abogar-de