La Fiscalía pide la disolución de Cepsa y acusa a la Hacienda canaria de ignorar un presunto fraude de 7,7 millones

El Ministerio Público solicita 28 años de cárcel para una directiva, la desaparición legal de la compañía por tributar gasóleo como fuelóleo

SalchichonVegano #1 SalchichonVegano *
Solo Cepsa o también Moeve?

Aunque fuese solo Cepsa, tendré que verlo para creerlo....

Vaya cachondeo. El PP ha marcando tendencias con el argumento, "eso es cosa del viejo PP".
