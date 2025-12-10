edición general
Fiscalía pide cárcel por un delito de odio homófobo en Canarias: "Os voy a degollar"

El agresor les vació una lata de cerveza y los volvió a llamar "maricones de mierda", esta vez con más violencia, propinando puñetazos a los dos. La pareja, aterrorizada, intentó refugiarse en el portal de su casa, pero el agresor prosiguió con su ataque. "Maricones de mierda, os mato, os voy a degollar, esto es mi barrio, fuera de mi barrio", prosigue el relato del Ministerio Fiscal. Llegados a este punto, el agresor sacó un palo de hierro y amenazó a la pareja: "Maricones de mierda os voy a meter el palo por el culo"

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Un palo de hierro es una barra de hierro. Como las que va a ver ahora por todas partes. Bueno, también puede ser un palo de la isla del, Hierro.
devilinside #2 devilinside
La culpa es de la parejita. A quién se le ocurre ir de la mano sin el permiso del Dueño del Barrio
