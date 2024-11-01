La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz al no apreciar delito en su actuación

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz ha pedido la absolución del fiscal general del Estado al considerar que los hechos de los que se le acusa "no son constitutivos de delito alguno". "La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma", subraya el escrito de la Fiscalía, presentado el 15 de septiembre.