La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz al no apreciar delito en su actuación

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz ha pedido la absolución del fiscal general del Estado al considerar que los hechos de los que se le acusa "no son constitutivos de delito alguno". "La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma", subraya el escrito de la Fiscalía, presentado el 15 de septiembre.
| etiquetas: fiscalía , garcía ortiz , correo , filtración
Hoy en día no se pueden pedir dimisiones tan alegremente cuando alguien es investigado y además planean sospechas de causas sin justificación, dado que estamos viendo el uso de la justicia por parte de la política como arma electoral.
Pues que coman por idiotas su medicina.
Pero el Fiscal una vez es nombrado se le presupone independiente, sin injerencias y acogido al derecho como el resto.
Pero de verdad estás dudando aún que hay una causa disfrazada contra él? Y, además, que el Fiscal sea nombrado por el Gobierno no implica necesariamente que no pueda haber una causa de lawfare contra él.
Edito: Por sus hechos los conoceréis.
No sé si lo que hizo este individuo es punible o no o qué (tengo opinión pero no conocimiento de leyes) ahora, poner esto como excusa para que no se sancione es ridículo.
Se me ocurre el paralelismo, no sé si correcto, de que alguien no deba ser condenado por distribuir fotos íntimas de un tercero sólo porque otros ya lo habían hecho antes.
En fin.
La cuestión es que según el juez el fue el primero en filtrarlo, es el origen de todo...cuando ya había periodistas que han dicho ante el juez que ellos ya lo tenían ANTES que le llegará al fiscal.
Otra cosa es que no hay ninguna prueba que el fiscal distribuyera el correo. Ninguna.
Y por otro lado, ya, sacaron a uno que llevaba el caso (o algo así) de un partido a las tantas de la tarde-noche para que le pasase unos contenidos, por lo visto el que era el jefe del PSOE de Madrid (o algo así)… » ver todo el comentario
Si no era secreto usar esa información no era delito.