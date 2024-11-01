edición general
La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz al no apreciar delito en su actuación

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz ha pedido la absolución del fiscal general del Estado al considerar que los hechos de los que se le acusa "no son constitutivos de delito alguno". "La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma", subraya el escrito de la Fiscalía, presentado el 15 de septiembre.

24 comentarios
Comentarios destacados:        
mariKarmo #6 mariKarmo
#4 La justicia es buena y necesaria cuando no se usa como arma para atacar a los rivales políticos.

Hoy en día no se pueden pedir dimisiones tan alegremente cuando alguien es investigado y además planean sospechas de causas sin justificación, dado que estamos viendo el uso de la justicia por parte de la política como arma electoral.
6 K 93
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#6 Tanto el PP como el PSOE nos han llevado a esto. Y son responsables directos. Cuando se cebaron con Podemos muchos del PSOE se reían.

Pues que coman por idiotas su medicina.
0 K 12
mariKarmo #10 mariKarmo *
#9 El problema no es que coma el PSOE. El problema es que estamos comiendo todos. Derechas, izquierdas, fascistas y comunistas. Y encima jaleamos. Lo que están haciendo con los jueces nos afecta a todos como democracia y como país.
3 K 47
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 ¿Y de quien depende el fiscal? :professor:
7 K 55
mariKarmo #3 mariKarmo *
#1 El nombramiento del Gobierno.

Pero el Fiscal una vez es nombrado se le presupone independiente, sin injerencias y acogido al derecho como el resto.

Pero de verdad estás dudando aún que hay una causa disfrazada contra él? Y, además, que el Fiscal sea nombrado por el Gobierno no implica necesariamente que no pueda haber una causa de lawfare contra él.
5 K 92
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Por eso la justicia necesita una orden de alejamiento. Y ojo que no lo digo por este caso en concreto. Pero la justicia es una "puta barata" de la política.
1 K 27
#18 Sariel
#4 No, de la política no, de ciertos políticos. Y siempre son de la misma ideología, mira tú qué cosas. Que para eso ganaron la guerra, envidioso.
1 K 25
sxentinel #19 sxentinel
#1 Del Rey como todos los cargos del gobierno.
2 K 36
LuCiLu #2 LuCiLu
No se podía saber.
1 K 26
reivaj01 #16 reivaj01
#13 Son 50€ + IVA.
Puede pagar a través de Western Union
1 K 26
#17 Tensk
#16 Cóbrese usted el positivo en su comentario de lo que menéame tenga reservado a tal efecto, buen hombre.
0 K 11
#22 Sariel *
#20 Bueno, eso de hacerse los tontos es muy subjetivo. sobre todo viniendo de uno :-P
1 K 25
XtrMnIO #15 XtrMnIO *
Pero eso desmontarla el circo montado por Peinado, o era Jurado? No sé, es que no los distingo...
0 K 13
#7 Tensk
Sorpresón en Las Gaunas, Mendizorroza, El Helmántico, Ramón de Carranza, Almendralejo y Balaídos, todo junto.
0 K 11
reivaj01 #11 reivaj01
#7 El campo de Futbol de(l) Almendralejo se llama "Francisco de la Hera"
2 K 38
#13 Tensk
#11 Gracias, no me apetecía buscarlo.
0 K 11
#24 Sariel *
La fiscalía depende en realidad del mismo que depende el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo en toda su extensión. Del parlamento. Que a su vez es la representación del pueblo. Ya, no das para más, pero te aseguro que puedes mejorar, importante es querer.

Edito: Por sus hechos los conoceréis.

#_23
0 K 10
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Pues como le pregunten al imputado...
0 K 7
Sandilo #23 Sandilo
Sus amigotes devolviéndole favores. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso…
0 K 6
#8 Tensk
"La información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma"

No sé si lo que hizo este individuo es punible o no o qué (tengo opinión pero no conocimiento de leyes) ahora, poner esto como excusa para que no se sancione es ridículo.

Se me ocurre el paralelismo, no sé si correcto, de que alguien no deba ser condenado por distribuir fotos íntimas de un tercero sólo porque otros ya lo habían hecho antes.

En fin.
3 K -26
wata #12 wata *
#8 No es esa la cuestión.
La cuestión es que según el juez el fue el primero en filtrarlo, es el origen de todo...cuando ya había periodistas que han dicho ante el juez que ellos ya lo tenían ANTES que le llegará al fiscal.
Otra cosa es que no hay ninguna prueba que el fiscal distribuyera el correo. Ninguna.
9 K 120
#14 Tensk
#12 De veras, no me apetece discutir sobre esto porque ya lo tengo bastante trillado. Yo no sé si había otros antes que lo supieran, pero creo que es irrelevante que los hubiera pues es independiente de si el fiscal general lo filtró o no lo filtró. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?

Y por otro lado, ya, sacaron a uno que llevaba el caso (o algo así) de un partido a las tantas de la tarde-noche para que le pasase unos contenidos, por lo visto el que era el jefe del PSOE de Madrid (o algo así)…   » ver todo el comentario
0 K 11
Barney_77 #20 Barney_77
#14 Ese es el problema, que aqui todos se hacen los tontos, diciendo que no hay pruebas, pero el todos los indicios apuntan a que el filtro un contenido y que como no hay pruebas (porque el implicado borro todo) pues que no hay delito. Es de bananalandia
0 K 10
sxentinel #21 sxentinel
#8 El delito por el que se le acusa es revelación de secretos, no intromisión contra el honor.

Si no era secreto usar esa información no era delito.
2 K 27

