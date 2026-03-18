La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por el 'Caso Cenyt'

El Ministerio Fiscal pide 174 años de prisión para el excomisario, José Manuel Villarejo, por delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares. Pide el archivo provisional para el que fuera consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y una sanción económica de 180 millones de euros a la entidad por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho.