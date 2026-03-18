edición general
14 meneos
18 clics

La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por el 'Caso Cenyt'

El Ministerio Fiscal pide 174 años de prisión para el excomisario, José Manuel Villarejo, por delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares. Pide el archivo provisional para el que fuera consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y una sanción económica de 180 millones de euros a la entidad por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho.

| etiquetas: fiscalía , 173 años , prisión , expresidente , bbva , francisco gonzález
12 2 1 K 166 actualidad
7 comentarios
12 2 1 K 166 actualidad
#1 candonga1
Jajajaja... como si pide 2000 años, éste tiene fachapass.
8 K 128
pepel #2 pepel *
#1 Me ha generado dudas esta otra publicada ayer, dónde sólo cambia el titular y el "sólo para suscriptores". Por lo visto corresponde a Villarejo.
www.meneame.net/story/fiscalia-pide-9-anos-prision-expresidente-bbva-f  media
1 K 27
OdaAl #4 OdaAl
#1 #2 Está clarisimo que este tipo no pisa la cárcel, ya se inventaran una doctrina Botín a medida.
2 K 36
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 En esto te equivocas...BBVA es PSOE pass.
0 K 16
sotillo #7 sotillo
#1 Ahora que están a calzón quitado lo que sea
0 K 9
Malinke #5 Malinke
«Por el momento, el juicio no tiene fecha»
0 K 11
#6 nach_et *
www.meneame.net/story/fiscalia-pide-9-anos-prision-expresidente-bbva-f

Se ve que en expansion se equivocaron de titular con las prisas? Exactamente mismo enlace
0 K 7

menéame