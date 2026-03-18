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La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González
La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por el 'Caso Cenyt'
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Rixx
Esto se lo afinan y le sale a devolver
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obmultimedia
Alguien cercano ya esta dándole brillo a una escopeta
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diablos_maiq
Francisco González, el que quiso enviar a la cárcel a su predecesor.
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no_soy_un_bot
#1
aquí va el meme del cuadro con una pajita intentando sorber a Fry de futurama
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millanin
Muy poco me parece.
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trasparente
¿Eso incluye el cerillazo al Windsor?
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