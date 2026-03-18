edición general
10 meneos
17 clics
La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González

La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González

La Fiscalía pide 9 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por el 'Caso Cenyt'

| etiquetas: prisión , expresidente de bbva , francisco gonzález
8 2 0 K 77 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 77 actualidad
Rixx #2 Rixx
Esto se lo afinan y le sale a devolver :troll:
7 K 65
obmultimedia #6 obmultimedia
Alguien cercano ya esta dándole brillo a una escopeta :troll:
0 K 13
#1 diablos_maiq
Francisco González, el que quiso enviar a la cárcel a su predecesor.
0 K 10
#3 no_soy_un_bot
#1 aquí va el meme del cuadro con una pajita intentando sorber a Fry de futurama
0 K 7
millanin #4 millanin
Muy poco me parece.
0 K 8
#5 trasparente
¿Eso incluye el cerillazo al Windsor?
0 K 8

menéame