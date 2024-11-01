La Fiscalía no se ha puesto en contacto con la denunciante del ex DAO ni con su abogado

La Fiscalía no se ha puesto en contacto con la víctima que denuncia por violación al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González ni con su abogado. Así lo asegura el abogado de la agente, Jorge Piedrafita. «La Fiscalía no se ha puesto en contacto con la víctima ni conmigo», explica el letrado, quien está expectante sobre la actuación del Ministerio Público en el procedimiento abierto en el Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer. «Solo espero que no se comporte como en el “caso Errejón”» dice el abogado.