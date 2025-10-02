·
La Fiscalía investigará el asalto del Ejército de Israel a la Flotilla
Indagará en estos hechos como parte de la investigación anunciada el 18 de septiembre sobre los crímenes de Israel en Gaza.
españa
israel
gaza
12
2
0
K
169
actualidad
6 comentarios
#3
soberao
Pues hace unos meses se negaron a abrir un proceso por el mismo delito de secuestro en aguas internacionales:
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a admitir una querella contra Netanyahu por el asalto a la Flotilla de la Libertad
www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_126
La justicia en España es un circo.
3
K
39
#1
makinavaja
Investigar pero no hacer nada... un monton de españoles detenidos ilegalmente en aguas internacionales, forzados a ir a Israel, y el gobierno no hace nada, ni una queja....
2
K
34
#2
doppel
*
#1
Pa' eso están
0
K
19
#4
angelitoMagno
#1
Ni una queja ...
España convoca a la responsable de la embajada de Israel por la flotilla de Gaza
efe.com/espana/2025-10-02/espana-israel-flotilla-gaza-reacciones/
4
K
54
#6
soberao
#4
A ver si los expulsan como ha hecho Colombia.
2
K
28
#5
alfinal
Si se abre la veda para asaltar barcos en aguas internacionales, pues que la siguiente "flotilla" sea una que "detenga" o "retenga" (no digo "secuestre", porque no se puede decir "secuestrar" si todo es legal) a turistas que salen de las costas israelíes con dirección a Chipre.
Ahí lo dejo.
1
K
21
