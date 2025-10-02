edición general
14 meneos
13 clics
La Fiscalía investigará el asalto del Ejército de Israel a la Flotilla

La Fiscalía investigará el asalto del Ejército de Israel a la Flotilla

Indagará en estos hechos como parte de la investigación anunciada el 18 de septiembre sobre los crímenes de Israel en Gaza.

| etiquetas: españa , israel , gaza
12 2 0 K 169 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 169 actualidad
#3 soberao
Pues hace unos meses se negaron a abrir un proceso por el mismo delito de secuestro en aguas internacionales:
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a admitir una querella contra Netanyahu por el asalto a la Flotilla de la Libertad
www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_126
La justicia en España es un circo.
3 K 39
makinavaja #1 makinavaja
Investigar pero no hacer nada... un monton de españoles detenidos ilegalmente en aguas internacionales, forzados a ir a Israel, y el gobierno no hace nada, ni una queja....
2 K 34
#2 doppel *
#1 Pa' eso están
0 K 19
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 Ni una queja ...

España convoca a la responsable de la embajada de Israel por la flotilla de Gaza
efe.com/espana/2025-10-02/espana-israel-flotilla-gaza-reacciones/ :-|
4 K 54
#6 soberao
#4 A ver si los expulsan como ha hecho Colombia.
2 K 28
#5 alfinal
Si se abre la veda para asaltar barcos en aguas internacionales, pues que la siguiente "flotilla" sea una que "detenga" o "retenga" (no digo "secuestre", porque no se puede decir "secuestrar" si todo es legal) a turistas que salen de las costas israelíes con dirección a Chipre.

Ahí lo dejo.
1 K 21

menéame