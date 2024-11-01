La Fiscalía incrementa en un 40% las acusaciones por delitos de odio

Lo ha revelado la fiscal María Jesús Raimundo en el programa "El Mirador", tras el simposio de aporofobia que se está celebrando en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. La fiscal, ponente este jueves en el simposio organizado por la EAPN, la Red contra la Pobreza, afirmó que la Fiscalía está formando continuamente a sus miembros para detectar los delitos de odio, resaltando la importancia de conocer su origen.