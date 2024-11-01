edición general
La Fiscalía incrementa en un 40% las acusaciones por delitos de odio

Lo ha revelado la fiscal María Jesús Raimundo en el programa "El Mirador", tras el simposio de aporofobia que se está celebrando en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. La fiscal, ponente este jueves en el simposio organizado por la EAPN, la Red contra la Pobreza, afirmó que la Fiscalía está formando continuamente a sus miembros para detectar los delitos de odio, resaltando la importancia de conocer su origen.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Esto con Franco no pasaba
(Modo centrista off)
1 K 40
masde120 #4 masde120 *
ejemplos de delitos de odio que se investigan: criticar a israel, criticar al islamismo radical.... criticar a los okupas, criticar a los delincuentes si son inmigrantes.
Siempre va a volver y te va a explotar en la cara, delitos de palabra y pensamiento no deberían existir. Los hechos son los que deben ser delitos.
El proximo año Europa dirá que criticar a los gobernantes es delito de odio y ya estamos muy cerca de eso.
2 K 23
BlackDog #5 BlackDog
#4 Criticar a Sánchez ya es casi delito de odio, y como digas algo de su mujer es violencia de genero
0 K 7
#6 Leon_Bocanegra
#5 Si, creo que Ayuso ya está camino de la cárcel por llamarle hijo de fruta. Y el de la Cierva, aquel de "que te vote txapote, Sánchez hijo de puta" ese está en Siberia haciendo trabajos forzados.
Por no hablar de Abascal y las torturas a las que está siendo sometido en prisión después de llamar indecente,corrupto y traidor al perro sanxe.

Menudo peliculón tienes montado en la cabeza , compañero camarada.
1 K 18
BlackDog #8 BlackDog *
#6 Eso se llama puño de hierro mandíbula de crista, o hace falta que te recuerde que estaba saliendo por la boca de Sanchez III el guapo cuando Ayuso dijo que le gustaba la fruta?
0 K 7
#7 Nusku
#5 Madre mía que tontería que lleváis encima!
0 K 9
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
Poco me parece con Mr delito de odio, el sr. Trump presidiendo el mundo libre e influenciando con sus tentaculos maga, cpac, medios, redes "sociales", dinero oscuro a destajo, sionismo internacional, ... en todas las partes del mundo.
0 K 19
masde120 #2 masde120
Delitos de pensamiento, control de discurso y censura de medios elegidos... cabalgamos muy bien y muy rápido
1 K 16
vvjacobo #3 vvjacobo *
Para lo desatados que están los mermados supercentristas por las calles poco me parece.
0 K 12

