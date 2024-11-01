edición general
18 meneos
17 clics
La Fiscalía enseña a Alvise el camino al banquillo por financiación ilegal y pide retirar su inmunidad parlamentaria

La Fiscalía enseña a Alvise el camino al banquillo por financiación ilegal y pide retirar su inmunidad parlamentaria

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que Luis 'Alvise' Pérez pierda su inmunidad de eurodiputado y pueda ser juzgado por financiar ilegalmente su candidatura electoral. El Ministerio Público se ha sumado al resto de acusaciones y ha pedido al juez Julián Sánchez Melgar que emita un suplicatorio para tumbar la protección del Parlamento Europeo, al entender que estos meses de investigación “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas”

| etiquetas: alvise , fiscalía , banquillo , financiación , ilegal
16 2 0 K 140 actualidad
5 comentarios
16 2 0 K 140 actualidad
#1 tromperri
El dinero que captó ilegalmente ¿también lo sortea entre los idiotas de sus acólitos?
2 K 37
#2 hokkien
#1 se acabó la fiesta :troll:
4 K 74
Cehona #5 Cehona
Le resbala la patena de digno, el solo está para dar lecciones morales a los demás.
Es como cuando el Partido Popular habla del uso de la prostitución en las filas del PSOE, como si ellos usaran los volquetes para llevar cemento.
0 K 16
Aguarrás #3 Aguarrás
Sólo eran unos hilillos de billetes, señor juez... :roll:
0 K 12
Arzak_ #4 Arzak_
Comenzó la resaca :popcorn:
0 K 11

menéame