La Fiscalía considera ilegales los permisos a Iñaki Urdangarin y pide que se anulen

La Fiscalía se ha opuesto a las salidas de Iñaki Urdangarin de la prisión de Brieva mediante un recurso de apelación en el que sostiene que se rata de un caso que no cumple “los requisitos legales” exigibles. El recurso destaca que se trata de un preso que no ha cumplido la cuarta parte de su condena, por lo que ya sólo por este dato no reúne las condiciones necesarias para un permiso de este tipo.