La Fiscalía atribuye los incendios a la "ausencia o aplicación improcedente" de los planes de prevención

La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente" de los planes de prevención obligatorios por ley en municipios y comunidades autónomas ha incidido "negativamente" en la magnitud de la catástrofe. Una investigación que, pone el foco en la gestión de territorios históricamente gobernados por el PP, como Galicia y el arco mediterráneo
| etiquetas: fiscalía medio ambiente , responsabilidad penal
Y por eso no quieren el nivel 3, para que nadie hurgue y descubra que no existen tales planes de prevención, se repartieron la pasta entre colegas a Mazón quitado.
La obligación legal incumplida
La Ley
Imaginate tener equipos de desbroce en los pueblos o cabras y pastores en los alrededores de los pueblos.
Y evitar domingueros barbacoa claro.