La Fiscalía atribuye los incendios a la "ausencia o aplicación improcedente" de los planes de prevención

La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente" de los planes de prevención obligatorios por ley en municipios y comunidades autónomas ha incidido "negativamente" en la magnitud de la catástrofe. Una investigación que, pone el foco en la gestión de territorios históricamente gobernados por el PP, como Galicia y el arco mediterráneo