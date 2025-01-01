edición general
La Fiscalía atribuye los incendios a la "ausencia o aplicación improcedente" de los planes de prevención

La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente" de los planes de prevención obligatorios por ley en municipios y comunidades autónomas ha incidido "negativamente" en la magnitud de la catástrofe. Una investigación que, pone el foco en la gestión de territorios históricamente gobernados por el PP, como Galicia y el arco mediterráneo

Planes de prevención que pagó Europa, y por eso felicitan a la CCAA del PP porque gastaron una enorme pasta en prevención, planes de emergencia y demás. Y no es coña xD -> www.meneame.net/story/tribunal-cuentas-ue-senala-ccaa-previenen-mas-in

Y por eso no quieren el nivel 3, para que nadie hurgue y descubra que no existen tales planes de prevención, se repartieron la pasta entre colegas a Mazón quitado.
xornalgalicia.com/actualidad/incendios/donde-esta-el-dinero-de-la-prev ¿Dónde está el dinero de la prevención? 13 años de opacidad, contratos fantasmas y negocios en la sombra bajo el gobierno de Feijóo
Los partidos corruptos conciben los gobiernos, simplemente como botines a saquear
El fiscal jefe de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha sido contundente en un escrito al que ha tenido acceso este medio: "Es evidente que la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. De lo contrario no se explica lo que está pasando". Esta afirmación sienta las bases de una investigación que podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.
La obligación legal incumplida
La Ley

www.meneame.net/m/actualidad/1-000-millones-euros-ano-prevencion-podri 1.000 millones de euros al año en prevención podría ahorrar 99.000 mil millones de euros en extinción
No hay prevención y se gasta más cada año. Yo sinceramente pienso que es un gasto que quieren mantener elevado.
Imaginate tener equipos de desbroce en los pueblos o cabras y pastores en los alrededores de los pueblos.
Y evitar domingueros barbacoa claro.
