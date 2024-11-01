edición general
La Fiscalía aprieta a Montoro: más diligencias, más tiempo y una causa que no se archiva

En un país donde demasiadas tramas han terminado diluyéndose entre recursos, prescripciones y ruido mediático, que Anticorrupción defienda la solidez del caso y reclame más pruebas es una señal relevante.El caso Montoro va del modelo de puertas giratorias, de la captura del Estado por intereses privados y de una forma de gobernar donde el poder público se convierte en mercancía. Por eso las prisas por archivar,el ruido sobre conspiraciones, el intento de deslegitimar a la Fiscalía.

comentarios
Chinchorro #4 Chinchorro
Un caso de corrupción que debería abrir los medios todos los días, y está ahí, medio olvidado. Alucinante.
El ministro de Hacienda legislando para favorecer a empresas concretas.
tul #6 tul
#4 y el ministro cobrando en B esos favores mediante sus empresas privadas
oceanon3d #11 oceanon3d
#4 Leyes por comisiones hablando en plata ---el mayor caso de corruccion de toda la UE.

Y ¿sabéis que? ... es Montoro: así que ya podéis poner el sello a que todo es como suena o pero aun.
#2 Horkid
El caso Montoro es el apítome de entender la politica, como "hacer negocios por y para los ricos." Mientras a los pobres y clase media se le pedía austeridad y se aplicaban recortes
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Ra que aquí hay mucha más mierda que la que se ve en la superficie... Y eso no interesa a los señoritos y los patrones, y por descontado, a los juecezuelos que conoarten mesa con ellos...
#7 Horkid
#5 Como pasa con Cospedal, hay mucha mierda, y tienen atados por los eggs a gente muy poderosa
A.more #1 A.more
A la marcha que van, se muere antes. Con el fiscal han sido muy diligentes
camvalf #3 camvalf *
Los presuntos delitos por corrupción en la política o relación con ella no deberían prescribir nunca y en los casos más graves con pruebas sólidas llevar prisión provisional saliendo ella cuando se devolviera por lo menos lo robado, en de Montoro ni con ello.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Recordatorio de que el caso fue aplazado hasta finales de enero para recabar mas pruebas y que ha seguido bajo secreto de sumario.

Por eso no ha habido noticias sobre el tema durante estos meses. Es que, literalmente, no ha habido noticias.

A partir de la semana que viene deberían salir más noticias sobre Montoro.
A.more #9 A.more
#8 que suerte que en este caso no ha habido filtraciones a Vicente valles, ana mugrosa quintana,..
#10 kkculopis
Se va a ir de rositas ya sea mañana o en el 2030
