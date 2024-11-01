La Fiscalía aprieta a Montoro: más diligencias, más tiempo y una causa que no se archiva

En un país donde demasiadas tramas han terminado diluyéndose entre recursos, prescripciones y ruido mediático, que Anticorrupción defienda la solidez del caso y reclame más pruebas es una señal relevante.El caso Montoro va del modelo de puertas giratorias, de la captura del Estado por intereses privados y de una forma de gobernar donde el poder público se convierte en mercancía. Por eso las prisas por archivar,el ruido sobre conspiraciones, el intento de deslegitimar a la Fiscalía.