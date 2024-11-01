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La Fiscalía acusará al alcalde de Ourense de prevaricación por no pedir la compatibilidad con sus negocios privados

La Fiscalía acusará al alcalde de Ourense de prevaricación por no pedir la compatibilidad con sus negocios privados

El Ministerio Público no ha presentado todavía su escrito, pero adelanta que descarta los delitos de malversación y falsedad documental, que la acusación particular sí atribuye a Jácome

| etiquetas: jácome , ourense
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1 comentarios
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#1 Leon_Bocanegra
Este tiene facha pass.
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menéame