El fiscal pide 18 años de cárcel para los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por pagar sobornos en Argelia
Santiago Pedraz abre juicio oral a 23 acusados y cinco empresas después de 10 años de instrucción y cuando el caso estaba a punto de prescribir.
etiquetas
:
sobornos
,
argelia
,
aristegui
,
pp
,
juicio
,
pedraz
#2
pepel
#0
dupe:
www.meneame.net/story/fiscal-pide-18-anos-carcel-exdiputados-pp-serna-
2
K
53
#1
Jodere
*
10 años de instrucción para un juicio a dos sinvergüenzas del PP, que rapida es la justicia cuando quiere.
, se nota que es el juez Pedraz el que deja libre asesinos de la mafia
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
