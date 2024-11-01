edición general
El fiscal pide 18 años de cárcel para los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por pagar sobornos en Argelia

Santiago Pedraz abre juicio oral a 23 acusados y cinco empresas después de 10 años de instrucción y cuando el caso estaba a punto de prescribir.

#1 Jodere *
10 años de instrucción para un juicio a dos sinvergüenzas del PP, que rapida es la justicia cuando quiere. :troll:, se nota que es el juez Pedraz el que deja libre asesinos de la mafia
