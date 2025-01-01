El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

García Ortiz ordena a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias para determinar si las acciones de Israel en Gaza podrían ser "graves violaciones del Derecho Internacional", que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
| etiquetas: garcía ortiz , fiscal general , genocidio , sionismo , gaza
Bien ahí, Perro.
Más vale tarde …
PDR ha encontrado una tecla que resuena con buena parte de la población y la está usando porque está bien jodido en muchos otros aspectos. PDR, además, tiene que tener algo de enconamiento con los israelitas y su Pegasus, que seguramente hayan sacado información que lo tenga bien pillado por los huevos. Al PSOE en general, el tema palestino es un tema que le duele.
Y aquí es donde… » ver todo el comentario
Cada dia que pasa se parecen más a las SS nazis