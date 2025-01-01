edición general
El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

García Ortiz ordena a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias para determinar si las acciones de Israel en Gaza podrían ser "graves violaciones del Derecho Internacional", que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

mariKarmo #2 mariKarmo *
De poco va a servir, pero como gesto al mundo bienvenido sea. Mejor esto que negar la evidencia, como hacen algunos partidos políticos (que vete a saber tú que les habrá prometido el gobierno de Israel para que aparten la vista de esa manera...)
shake-it #3 shake-it
Recordemos que Sudáfrica ya denunció a Israel por genocido en la CPI hace casi dos años...
karakol #4 karakol
España en el lado correcto de la Historia.

Bien ahí, Perro.
#1 manuelnw
Esto debería ser hemeroteca, pero no, es de hoy.

Más vale tarde …
#6 j-light
Voy a soltar mis pensamientos sobre el tema, que seguramente no sean interesantes, pero aquí venimos a esto.

PDR ha encontrado una tecla que resuena con buena parte de la población y la está usando porque está bien jodido en muchos otros aspectos. PDR, además, tiene que tener algo de enconamiento con los israelitas y su Pegasus, que seguramente hayan sacado información que lo tenga bien pillado por los huevos. Al PSOE en general, el tema palestino es un tema que le duele.



menéame